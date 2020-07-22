Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куликов: было неприятно, что в «Виннипеге» Киселевичу не дали шансов

Куликов: было неприятно, что в «Виннипеге» Киселевичу не дали шансов
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов выразил сожаление по поводу того, что соотечественник Богдан Киселевич не смог заиграть в канадском клубе.

«Мы знали друг друга ещё до этого. Мы одного года рождения, вместе ездили на сборы, играли по юниорам за сборную Москвы, потом за сборную России. Он был в «Северстали», а я в «Локомотиве». Так что получилось даже поиграть друг против друга. Мне было неприятно, что в «Виннипеге» Богдану не дали шансов. Я хотел бы с ним поиграть вместе.

Не думаю, что у него был в «Джетс» какой-то шанс. Про «Флориду» ничего не скажу. Я не понял, зачем «Виннипег» обменял ещё одного защитника, когда у нас уже было восемь. С самого начала не думал, что у него будет возможность заиграть. Те, кто считает, что он недотерпел, мне кажется, не правы. Может быть, в какой-то другой команде да, он и заиграл бы, но не в «Виннипеге», — цитируют Куликова «Известия».

Агент: Киселевич благодарен «Флориде» и доволен обменом в «Виннипег»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020