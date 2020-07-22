Куликов: было неприятно, что в «Виннипеге» Киселевичу не дали шансов

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов выразил сожаление по поводу того, что соотечественник Богдан Киселевич не смог заиграть в канадском клубе.
«Мы знали друг друга ещё до этого. Мы одного года рождения, вместе ездили на сборы, играли по юниорам за сборную Москвы, потом за сборную России. Он был в «Северстали», а я в «Локомотиве». Так что получилось даже поиграть друг против друга. Мне было неприятно, что в «Виннипеге» Богдану не дали шансов. Я хотел бы с ним поиграть вместе.
Не думаю, что у него был в «Джетс» какой-то шанс. Про «Флориду» ничего не скажу. Я не понял, зачем «Виннипег» обменял ещё одного защитника, когда у нас уже было восемь. С самого начала не думал, что у него будет возможность заиграть. Те, кто считает, что он недотерпел, мне кажется, не правы. Может быть, в какой-то другой команде да, он и заиграл бы, но не в «Виннипеге», — цитируют Куликова «Известия».
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