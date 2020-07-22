Кожевников: в Риге Скудра будет на своём месте. Он нашёл работу у себя в стране

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Петериса Скудры на пост главного тренера рижского «Динамо».



«Можно только порадоваться за Скудру, что он нашёл работу у себя в стране, да ещё и в клубе КХЛ. Я скептически относился к тому, что в Нижнем Новгороде и Челябинске Петериса предпочитали российским специалистам, которые не хуже. И не раз об этом говорил.



Но в Риге Скудра будет на своём месте. Он знает менталитет соотечественников, а также способен найти общий язык с иностранцами, так как поиграл в НХЛ. Вполне возможно, что при нём мы вновь увидим, как рижское «Динамо» борется за попадание в плей-офф», — цитируют Кожевникова «Известия».



В прошлом сезоне рижское «Динамо» заняло 11-е место в таблице Западной конфернции КХЛ и не вышло в плей-офф.

Петерис Скудра возглавил рижское «Динамо»