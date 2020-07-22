Источник: никто в клубах КХЛ не верит, что сезон начнётся в сентябре, у лиги нет вариантов

Обозреватель финского издания Iltalehti поделился инсайдом от своего неназванного источника, который прокомментировал возможность начать сезон Континентальной хоккейной лиги 2 сентября, как это было запланировано.
«Никто в клубах не верит, что сезон начнётся в сентябре. Но КХЛ действует в соответствии с правилами российской администрации. Лига не хочет думать об альтернативных сценариях, плане действий в чрезвычайной ситуации или о чём-то подобном. В настоящее время границы России закрыты до августа. Но мы знаем, что ситуация в любой из дней может ухудшиться. Так считает большинство людей. Я не думаю, что вам, финнам, понравилось бы, что из России каждые два-три дня приезжала бы группа из 40-50 человек», — говорит российский источник Iltalehti.
Напомним, что совет директоров КХЛ должен собраться на этой неделе и принять решение о календаре сезона-2020/2021 и составе участников.
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