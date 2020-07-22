Полунин: воспринял обмен в «Амур» с позитивом. Это шанс завоевать достойное игровое время

23-летний форвард Александр Полунин, обменянный «Локомотивом» в «Амур», поделился ожиданиями от выступления за хабаровскую команду.



«В Ярославле уже сел на сборы, когда позвонил генеральный менеджер Юрий Лукин и сообщил, что лечу в Хабаровск. Немного неожиданно, когда уже в первые дни сезона приходится менять команду. Но воспринял новость скорее с позитивом — получаю шанс завоевать достойное игровое время и перезагрузить карьеру.



Это был бы идеальный вариант — повторить в Хабаровске путь Гусева, одного из лидеров сборной России, который тонко понимает и видит хоккей. Наверное, он не первый и не последний, кто в родном клубе играл в четвёртом звене, а после обмена получил достойное игровое время и всем всё доказал. Отличный пример.



«Амур» — боевая, кусачая команда, которая в прошлом сезоне не отдала без борьбы ни одного матча. Летом «Амур» провёл мощную селекцию, приобретены Валентин Пьянов, Наиль Якупов, другие известные игроки. Понятно, что по уровню это кубковая команда.



В Ярославле и Сочи у меня в силу разных причин было несколько средних сезонов, в Хабаровске намерен сделать большой шаг вперёд, возвращаться на свой уровень. Но главная задача — помогать команде и выходить в плей-офф», — приводит слова Полунина Russia-Hockey.

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