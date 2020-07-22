Рижское «Динамо» представило форму с новой эмблемой

Рижское «Динамо» провело презентацию формы с новым логотипом после ребрендинга. На новом логотипе рижан отсутствуют изображения львов и динамовской литеры «Д» в классическом варианте. Теперь логотип состоит из четырёх элементов: трёх звёздочек, щита и букв DR.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
20 июля главным тренером «Динамо» был утверждён Петерис Скудра. Решение утвердил расширенный совет правления клуба. Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.
Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба. Помимо Скудры в список кандидатов на вакантную должность также входил Вячеслав Козлов. Но теперь специалист исключён из числа претендентов, так как он решил сосредоточиться на семье.
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