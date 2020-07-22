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Макдэвид: Драйзайтль выиграет «Харт Трофи». Он лучший в НХЛ в этом году. Точка

Макдэвид: Драйзайтль выиграет «Харт Трофи». Он лучший в НХЛ в этом году. Точка
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о попадании одноклубника Леона Драйзайтля в тройку финалистов «Харт Трофи». В тройку финалистов также вошли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

«Леон выиграет «Харт Трофи». Он был лучшим игроком НХЛ в этом году. Точка. В этом году он был великолепен, очень значим для нас во всех моментах», – цитирует Макдэвида Global News.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Станет ли Панарин обладателем «Харт Трофи» в сезоне-2019/2020?
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