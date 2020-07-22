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«Авангард» продолжает тренировки, несмотря на 20 положительных тестов на коронавирус

«Авангард» продолжает тренировки, несмотря на 20 положительных тестов на коронавирус
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты «Авангарда» продолжают работать на тренировочном сборе в Балашихе, несмотря на то что у 20 человек в клубе тесты на коронавирус показали положительный результат.

«У нас сложилась непростая ситуация, но тренировки продолжаются! «Ястребы» с отрицательным результатом теста работают в зале и на льду», — говорится в сообщении пресс-службы клуба, размещённом в твиттер-аккаунте «Авангарда».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

Сбор «Авангарда» в Балашихе продлится до 2 августа. Изначально омский клуб планировал участвовать в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который пройдёт в Сочи с 4 по 9 августа, однако из-за вспышки коронавируса вынужден был отказаться от этой идеи.

«Авангард» отказался от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open
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