Куинн: номинация Панарина — не сюрприз. Артемий провёл особенный сезон

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал попадание форварда Артемия Панарина в тройку финалистов «Харт Трофи».
«Артемий провёл особенный сезон. Эта номинация – не сюрприз. Мало того что он финалист «Тед Линдсей Эворд», он ещё и стал финалистом «Харт Трофи». Думаю, все знают, как мы к нему относимся», – цитирует Куинна пресс-служба «Рейнджерс».
В тройку финалистов также вошли нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Недавно «Нью-Йорк Рейнджерс» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. Команда Куинна в раунде плей-ин сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч состоится 1 августа.
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