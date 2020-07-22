23 июля пройдёт совет директоров «Авангарда». Один из вопросов — должность президента

Как стало известно «Чемпионату», 23 июля состоится очередное заседание совета директоров «Авангарда». Один из центральных вопросов повестки – обсуждение клубной организационной структуры, в частности должности президента, которую до 30 апреля занимал Максим Сушинский.

Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявлял, что продолжение переговоров с Сушинским будет возможно только в том случае, если совет директоров клуба примет решение оставить должность президента в управленческой структуре «Авангарда».

Также в повестке презентация Шоном Финном и Игорем Еронко программы развития молодёжного хоккея и подготовки резерва, а также утверждение бюджета клуба на предстоящий сезон.