23 июля пройдёт совет директоров «Авангарда». Один из вопросов — должность президента
Как стало известно «Чемпионату», 23 июля состоится очередное заседание совета директоров «Авангарда». Один из центральных вопросов повестки – обсуждение клубной организационной структуры, в частности должности президента, которую до 30 апреля занимал Максим Сушинский.
Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявлял, что продолжение переговоров с Сушинским будет возможно только в том случае, если совет директоров клуба примет решение оставить должность президента в управленческой структуре «Авангарда».
Также в повестке презентация Шоном Финном и Игорем Еронко программы развития молодёжного хоккея и подготовки резерва, а также утверждение бюджета клуба на предстоящий сезон.
Крылов рассказал, в каком случае Сушинский может остаться на посту президента «Авангарда»
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