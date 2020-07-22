Разин: «Северсталь» заработала деньги на продаже игроков. Средства пойдут на премиальные

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился ожиданиями от следующего сезона и рассказал о пользе жёсткого потолка зарплат для череповецкого клуба.

«Основная цель – плей-офф, руководство поставило эту задачу. Хотелось бы прыгнуть выше головы. Проанализировали состав, кого-то не сумели оставить, но процентов на 90 кого хотели, того и оставили. С учётом небольшого бюджета взяли по максимуму, думаю, каждый новый игрок нас усилит. Добавили премиальные в этом году на 30% ребятам. Заработали деньги на продаже игроков, эти деньги пойдут на премиальные. Премиальные за победу и перерасчёт за выход в плей-офф.

Стоит ли начинать сезон в сентябре – сложный вопрос. Сейчас всё погранично, у нас, например, кто-то пришёл с температурой, и сразу человека сажают на карантин. Это мешает тренировочному процессу. «Авангард», «Спартак» вообще не тренируются, хочется начинать в равных условиях. Могу сказать только своё мнение, но футбол же доиграли. Непонятно, сколько ждать конца пандемии. Сколько мы сидели вообще без спорта? Конечно, здоровье хоккеистов прежде всего, мы не хотим этим рисковать.

Не могу дать информацию о том, были ли в «Северстали» случаи заражения. Приходим утром, доктор сразу в лоб «стреляет» пистолетом, проверяют пульс, кровь. Игроки сегодня прошли тест, я уже третий раз прохожу тест, каждые семь дней будем проходить их. Советуем игрокам сидеть дома, думаю, ребята это выполняют. Минус в том, что всем приходится добираться до дома, это не хорошо. Плюс во дворце люди ходят, никак не застрахуешься. Мы делим команду на две группы – одна идёт на лёд, другая в зал, но всё равно ребята пересекаются между собой. В столовой сидят порознь, но это не 100% меры защиты.

Согласен, чемпионат будет непредсказуемый, думаю, большую роль будет играть длина «скамейки». У нас пять пятёрок ребят среднего возраста, 22-28 лет, плюс местная перспективная молодёжь. Потолок зарплат? У нас бюджет остался на том же уровне, плюс мы продали Хохлова, Якимова, Хлыстова, бюджет добавился. Взяли Кару – если бы не было потолка, «Ак Барс» бы его оставил, а так мы забрали. Кара не в скрытой аренде», — сказал Разин на пресс-конференции.