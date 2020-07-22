Андрей Разин: у «Ак Барса» была заинтересованность в Вовченко. Думали, что не удержим

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о совмещении постов с должностью генерального менеджера клуба.

«Нет сложностей в совмещении постов. Генменеджер должен быть уважаемым человеком, разбираться в хоккее и помогать тренеру вне льда. Генменеджер должен контролировать действия тренера, указывать на ошибки. Он должен был быть в шкуре хоккеиста, тренера. Хоккей на льду – это одни глаза, со скамейки тренера – другие глаза, с трибуны – совсем другое зрелище. Генменеджер нужен, но не все люди способны им стать. У нас есть вакансии, которые мы ищем. Тесная связь с агентами осталась, я напрямую общаюсь с ними по контрактам хоккеистов. Мне это не мешает, времени хватает, ещё и «Инстаграм» завёл.

История с Аблаевым – не ошибка. До нас никак не доедут легионеры. На первые и вторые сборы были запланированы шесть пятёрок, одна пятёрка вывалилась, плюс Рогов уехал в сборную. Защитников собрали из «Алмаза», всё равно не хватает. Аблаева предложили, мы его взяли, посмотрели, но это не уровень КХЛ.

Кара – крайний нападающий, хороший игрок. Летом была заинтересованность у «Ак Барса» в Вовченко. С нашей стороны были предложения поменяться на Кару с доплатой, думали, что не удержим Вовченко. В итоге и Вовченко остался, и Кара пришёл. Мы за Кару заплатили деньги.

Руководство оценило, выбрало меня на роль главного тренера. Должности генменеджера как таковой нет, всё обсуждается, решение не только за мной. Слух о полиграфе? Уже и директор наш написал, и предыдущий генменеджер. Их проверяли, меня не проверяли на полиграфе.

Вовченко уговаривали остаться, сначала это не подействовало, но в итоге он остался с нами, я рад. Тройка Вовченко – Кодола – Петунин должна быть самой стабильной в нашей команде. Вижу ещё связку Кара – Гераськин, по центральному будем думать, но это пока только мысли. Ищем ещё иностранца в центр. Пьянова я уговаривал, разговаривал с ним два или три раза, но он выбрал Хабаровск», — сказал Разин на пресс-конференции.