Сидни Кросби вернулся к тренировкам с «Питтсбургом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вернулся к тренировкам с командой, сообщается в официальном аккаунте клуба в «Твиттере». Напомним, 19 июля Кросби досрочно покинул двусторонний матч и пропустил две следующие тренировки. Главный тренер Майк Салливан, согласно новым правилам лиги, не комментировал отсутствие хоккеиста.
В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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