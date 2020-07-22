Альмквист: рассматривал разные варианты, но КХЛ была для меня приоритетом

Защитник Адам Альмквист прокомментировал свой переход из «Адмирала» в минское «Динамо».
«Всё отлично, рад быть здесь. Долетел за два часа, хорошо себя чувствую. В Минске бывал не раз. Если не путаю, трижды играл с «Динамо». У вас красивый город, у команды прекрасные болельщики, мне очень понравилась атмосфера на «Минск-Арене». С нетерпением жду начала сезона, думаю, у нас всё получится.
Я говорил с Крэйгом Вудкрофтом, после беседы у меня было приятное впечатление, почувствовал, что это хорошая возможность для меня, и решил перейти в «Динамо». Крэйг рассказывал о задачах на сезон, видении игры и моей роли. Мне всё понравилось.
Рассматривал разные варианты. Но КХЛ действительно была для меня приоритетом», — цитирует игрока официальный сайт минского «Динамо».
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