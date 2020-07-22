Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Альмквист: рассматривал разные варианты, но КХЛ была для меня приоритетом

Альмквист: рассматривал разные варианты, но КХЛ была для меня приоритетом
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Адам Альмквист прокомментировал свой переход из «Адмирала» в минское «Динамо».

«Всё отлично, рад быть здесь. Долетел за два часа, хорошо себя чувствую. В Минске бывал не раз. Если не путаю, трижды играл с «Динамо». У вас красивый город, у команды прекрасные болельщики, мне очень понравилась атмосфера на «Минск-Арене». С нетерпением жду начала сезона, думаю, у нас всё получится.

Я говорил с Крэйгом Вудкрофтом, после беседы у меня было приятное впечатление, почувствовал, что это хорошая возможность для меня, и решил перейти в «Динамо». Крэйг рассказывал о задачах на сезон, видении игры и моей роли. Мне всё понравилось.

Рассматривал разные варианты. Но КХЛ действительно была для меня приоритетом», — цитирует игрока официальный сайт минского «Динамо».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020