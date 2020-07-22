«Торпедо» договорилось о переходе Джордана Шварца, отыгравшего больше 500 матчей в АХЛ

Нижегородское «Торпедо» достигло договорённости о переходе 29-летнего нападающего Джордана Шварца, информирует официальный сайт клуба. Новобранец «Торпедо» способен сыграть как в центре нападения, так и на фланге.
Шварц выбран на драфте НХЛ в четвёртом раунде клубом «Финикс Койотс». Подписав контракт с «Финиксом», Шварц стал одним из лидеров фарм-клуба «койотов» в АХЛ и спустя некоторое время дебютировал в НХЛ. Там он провёл 50 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.
При этом в АХЛ, где Шварц выступал за несколько клубов, он неизменно был лидером и примерял капитанскую повязку. Также форвард за карьеру провёл 32 кулачных поединка. В прошедшем сезоне Шварц был капитаном фарм-клуба «Оттавы» и набрал 36 (18+18) очков в 46 матчах. Всего в АХЛ новобранец «Торпедо» провёл 508 матчей, в которых набрал 317 (141+176) очков при показателе полезности "+65".
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