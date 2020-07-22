«Спартак» отменил сбор в Новогорске. Недавно в клубе была вспышка коронавируса

Хоккейный клуб «Спартак» отменил тренировочный сбор в Новогорске, информирует телеграм-канал московской команды. Напомним, ряд хоккеистов и сотрудники из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус.



«Принято решение о завершении сбора в Новогорске. «Спартак» информирует, что два дополнительных теста команды на COVID-19 не выявили положительных результатов. В связи с невозможностью проведения тренировочного процесса в оптимальном составе руководством «Спартака» было принято решение о завершении сбора в Новогорске и возвращении команды в Москву. В ближайшее время руководством «Спартака» будет принято решение о корректировке плана предсезонной подготовки», — указано в заявлении клуба.



Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.