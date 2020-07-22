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Строум — о Панарине: когда в твоём звене претендент на «Харт», работа становится легче

Строум — о Панарине: когда в твоём звене претендент на «Харт», работа становится легче
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал тот факт, что его одноклубник Артемий Панарин вошёл в тройку финалистов приза «Харт Трофи» — награды, вручаемой самому ценному игроку регулярного чемпионата.

«Когда в твоём звене играет претендент на «Харт Трофи», твоя работа становится легче изо дня в день», – приводит слова Строума официальный сайт клуба.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Видео: как игроки «Рейнджерс» реагировали на включение Панарина в число финалистов «Харта»
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