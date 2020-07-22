«Нью-Йорк Айлендерс» продал права на название новой арены за $ 275 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» продал права на название новой арены, которая сейчас находится в стадии строительства. По информации североамериканских СМИ, швейцарскому финансовому холдингу UBS пришлось заплатить «островитянам» $ 275 млн за 20 лет прав на название.



Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».