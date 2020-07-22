Бёзер: у меня был не самый удачный сезон. Во время паузы думал, как исправить ситуацию

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер рассказал, как тренировался дома во время пандемии коронавируса.



«Очень много работал дома. Сейчас чувствую, что результат есть. Ощущаю уверенность, и бросок хороший. Сезон был не самым удачным. У меня возникли проблемы с результативностью. Во время паузы сидел дома и думал, как исправить положение дел.



Игра в звене с Петерссоном? Хорошо его понимаю — он разыгрывающий. Мне легко играть с такими партнёрами. Думаю, команда стала выглядеть иначе после таких перестановок. У нас глубокий состав, и все тройки могут забивать. Сегодня всё начинается заново. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.