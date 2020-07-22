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Бёзер: у меня был не самый удачный сезон. Во время паузы думал, как исправить ситуацию

Бёзер: у меня был не самый удачный сезон. Во время паузы думал, как исправить ситуацию
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер рассказал, как тренировался дома во время пандемии коронавируса.

«Очень много работал дома. Сейчас чувствую, что результат есть. Ощущаю уверенность, и бросок хороший. Сезон был не самым удачным. У меня возникли проблемы с результативностью. Во время паузы сидел дома и думал, как исправить положение дел.

Игра в звене с Петерссоном? Хорошо его понимаю — он разыгрывающий. Мне легко играть с такими партнёрами. Думаю, команда стала выглядеть иначе после таких перестановок. У нас глубокий состав, и все тройки могут забивать. Сегодня всё начинается заново. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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