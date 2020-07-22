«Авангард» обменял Казакова и Заседу в «Ермак»
Хоккейный клуб «Авангард» провёл обмен с командой Высшей хоккейной лиги «Ермак», информирует официальный сайт «ястребов». Омский клуб покинули нападающие Кирилл Казаков и Матвей Заседа, взамен «Авангард» получил денежную компенсацию.
Двадцатилетний Казаков прошедший сезон провёл в клубе Молодёжной хоккейной лиги «Омские Ястребы», в 61 матче регулярного чемпионата заработав 38 (16+22) баллов при показателе полезности "+24" и 24 минутах штрафного времени.
21-летний Заседа в 28 матчах за «Омских Ястребов» записал в актив 24 (15+9) очка при показателе полезности "+10". Нападающий выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь», и в 16 матчах регулярного чемпионата отдал три результативные передачи.
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