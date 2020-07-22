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Й. Фаст: Панарин тащил «Рейнджерс» весь сезон, он заслужил номинацию на «Харт»

Й. Фаст: Панарин тащил «Рейнджерс» весь сезон, он заслужил номинацию на «Харт»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Йеспер Фаст прокомментировал тот факт, что его одноклубник Артемий Панарин вошёл в тройку финалистов приза «Харт Трофи» — награды, вручаемой самому ценному игроку регулярного чемпионата.

«Панарин показывал выдающуюся игру весь сезон. Приходя к нам, он находился под серьёзным давлением, но весь сезон он тащил нас своей игрой. Он хорош в нападении и ответственно действует в обороне. Он заслужил эту номинацию», — приводит слова Фаста официальный сайт клуба.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Видео: как игроки «Рейнджерс» реагировали на включение Панарина в число финалистов «Харта»
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