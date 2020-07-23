Вайсфельд: нужно чётко понимать, как действовать, если в командах будут инфицированные

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал возможность переноса старта КХЛ из-за вспышки коронавируса во многих командах.



«Возможен ли старт чемпионата КХЛ в сентябре? Думаю, да. Не во всех же командах есть заболевшие. Всё зависит от стратегии, которой будут руководствоваться в КХЛ. Это решение должны принимать люди, которые владеют большей информацией, чем мы. Нужно создать чёткий регламент. К примеру, сколько бы человек ни заболело, продолжаем чемпионат, или, наоборот, от пяти инфицированных — всё отменяем. Важно договориться обо всём на берегу. В футболе проблема в том, что одним командам игры переносят, вторые приезжают молодёжным составом, а третьим вообще записывают поражения. Это неправильно. Должно быть чёткое понимание, как действовать, если в командах будут инфицированные», — приводят слова Вайсфельда «Известия».

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