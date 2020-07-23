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Панарин: номинировал бы на «Харт Трофи» Зибанеджада и Кейна

Панарин: номинировал бы на «Харт Трофи» Зибанеджада и Кейна
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, которого номинировали на «Харт Трофи», назвал других хоккеистов, которые, по его мнению, достойны награды лучшему игроку сезона.

«Конечно, я бы хотел выбрать двоих. Наверное, назову Мику Зибанеджада. Я выступаю с ним в одной команде и вижу, насколько он хорош. У него была травма, поэтому он не мог себя показать во всей красе на протяжении всего сезона. А можно я ещё пятого финалиста назову? Взял бы своего корешка Патрика Кейна из «Чикаго».

Нам помогло сыграться со Строумом и Еспером Фастом то, что у нас были распределены задачи и каждый занимался своим делом. Никто не тянул одеяло на себя, все работали на сто процентов. Это помогло. Отдельно повторю, что Фаст проделал для нас огромную работу… А по поводу Мики — для нашей команды это отличный вариант. И всегда для тренера хорошо, когда имеешь два ударных звена. При этом иногда можно нас ставить и в одну тройку", — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Артемий Панарин вошёл в тройку финалистов «Харт Трофи»
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