Скудра: днём работаю по европейскому рынку, а ночью – по североамериканскому

Новый главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра рассказал о селекционной работе латвийского клуба.

«Активно занимаемся селекцией. Основные ведущие игроки рижского «Динамо» в процессе подписания контрактов, мы многое успели за несколько дней. По сути, осталось дождаться лишь официальной информации по новым соглашениям. Кстати, пригласили некоторых русских ребят. Они уже дали согласие, осталось уладить технические моменты. Планируем подключать молодёжь из ХК «Рига», из других латвийских команд, легионеров. С понедельника приступаем к тренировочному процессу.

Рынок АХЛ нам интересен. Он перспективный, вот только непонятно, что там будет происходить в ближайшее время. Могу сказать, что игроки оттуда адекватно оценивают требования, понимают современные реалии. Могу сказать так: днём я работаю по европейскому рынку, а ночью – по североамериканскому. Кстати, я же разговариваю на трёх языках: русском, английском и латвийском. Это тоже важно, ведь в нашей раздевалке тоже будут говорить на трёх языках», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Петерисом Скудрой можно прочитать на «Чемпионате».