Скудра: стиль игры рижского «Динамо» поменяется. Я – системный тренер

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра рассказал о новом стиле игры латвийского клуба.
«Состав «Динамо» сильно поменяется. Мы определили то направление хоккея, в который планируем играть. У нас будет более играющий состав. Соберём людей, любящих и умеющих дорожить шайбой. Стиль игры рижан поменяется. Я – системный тренер, поэтому даже при игре без шайбы системная работа и спортивная агрессия никуда не пропадут. Будем доводить наши требования до игроков, просить выполнять все установки.
По сути, разговора про деньги даже не велось. Мне поступило определённое предложение, я ответил на него согласием. Очень хотел попасть в эту организацию, поработать с командой так, как я это видел. Вижу перспективы рижского «Динамо». Болельщикам надоело, что команда постоянно находится на последних местах. Пришло время исправлять эту ситуацию. Мы хотим добиваться результата», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное интервью с Петерисом Скудрой можно прочитать на «Чемпионате».
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