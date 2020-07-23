Американский форвард Иван Лодня рассматривается в качестве кандидата в сборную Беларуси

Пресс-служба минского «Динамо» на официальном сайте клуба подтвердила переход в команду 20-летнего нападающего Ивана Лодни. При этом подчёркивается, что американский форвард с белорусскими корнями рассматривается в качестве кандидата в сборную Беларуси.

В минувшем сезоне Лодня принял участие в 41 матче регулярного чемпионата юниорской хоккейной лиги Онтарио в составе «Ниагары АйсДогз». Иван забросил 27 шайб и сделал 35 результативных передач при показателе полезности "-1" и 22 минутах штрафного времени.



В 2017 году Лодня году был выбран «Миннесотой Уайлд» в третьем раунде драфта НХЛ. В сезоне-2017/2018 американский форвард провёл шесть матчей в регулярном чемпионата АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты».