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Президент «Бостона» остался разочарован действиями лучшего снайпера команды Пастрняка

Президент «Бостона» остался разочарован действиями лучшего снайпера команды Пастрняка
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили признался, что разочарован действиями чешских нападающих Давида Пастрняка и Ондржея Каше, которые пропустят фазу три — тренировочный лагерь. Игроки смогут присоединиться к команде только в Торонто непосредственно перед началом официальных матчей.

«У нас была определена дата открытия лагеря. Все понимали, что нужно прилететь в США чуть раньше, чтобы отбыть карантин и успеть к началу кэмпа. Конечно, мы не имели никакого права давить на игроков, чтобы они приехали с учётом отбытия 14 дней. Всё это было на совести игроков. Мы рассчитывали, что они понимают ситуацию, но они приняли неверные решения, а теперь вместо тренировок сидят на карантине. В конечном счёте мы не знаем, как произошедшее повлияет на нашу игру. Надеемся, что всё будет хорошо», — заявил Нили.

Недавно Пастрняк в четвёртый раз подряд был признан лучшим хоккеистом Чехии. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ чешский форвард стал лучшим снайпером, забросив 48 шайб и сделав 47 голевых пасов. Разделил «Морис Ришар Трофи» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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