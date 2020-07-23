Куинн: Бучневич весёлый и хорошо обучаемый. «Рейнджерс» не были бы успешны без него
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение российского форварда Павла Бучневича к тренировкам с командой.
«Я отдаю ему должное. Бучневич очень весёлый и хорошо обучаемый. Он хочет побеждать и хочет приносить пользу команде. «Рейнджерс» не были бы успешны без него», — цитирует Куинна Lohud.
Напомним, что в начале совместной работы у американского специалиста складывались напряжённые отношения с Бучневичем. Куинн публично критиковал российского форварда за отсутствие старания на льду и за периодические выключения из матчей. Главный тренер «синерубашечников» переводил воспитанника череповецкого хоккея в четвёртое звено, снимал с матчей и даже отправлял в запас.
Тренер «Рейнджерс» снова недоволен Бучневичем и отправил его в запас
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