ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча

ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча с «Торпедо» и московским «Динамо», сообщается на официальном сайте «армейцев».

«В план предсезонной подготовки ЦСКА внесены изменения. Команда отказалась от проведения сбора в Нижегородской области, запланированного с 25 июля по 7 августа, и будет тренироваться в Москве. Также отменены два товарищеских матча: с нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо». В конце месяца «армейцы» планируют принять участие в Кубке мэра Москвы, который пройдёт с 27 по 29 августа», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

21 июня стало известно о семи положительных тестах на коронавирус в московском клубе. В ближайшее время ЦСКА проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.