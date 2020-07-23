Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча

ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча с «Торпедо» и московским «Динамо», сообщается на официальном сайте «армейцев».

«В план предсезонной подготовки ЦСКА внесены изменения. Команда отказалась от проведения сбора в Нижегородской области, запланированного с 25 июля по 7 августа, и будет тренироваться в Москве. Также отменены два товарищеских матча: с нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо». В конце месяца «армейцы» планируют принять участие в Кубке мэра Москвы, который пройдёт с 27 по 29 августа», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

21 июня стало известно о семи положительных тестах на коронавирус в московском клубе. В ближайшее время ЦСКА проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020