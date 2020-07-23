ЦСКА отказался от сбора в Нижнем Новгороде и отменил два контрольных матча с «Торпедо» и московским «Динамо», сообщается на официальном сайте «армейцев».
«В план предсезонной подготовки ЦСКА внесены изменения. Команда отказалась от проведения сбора в Нижегородской области, запланированного с 25 июля по 7 августа, и будет тренироваться в Москве. Также отменены два товарищеских матча: с нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо». В конце месяца «армейцы» планируют принять участие в Кубке мэра Москвы, который пройдёт с 27 по 29 августа», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.
21 июня стало известно о семи положительных тестах на коронавирус в московском клубе. В ближайшее время ЦСКА проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.
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