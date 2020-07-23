В первую неделю плей-офф NBC покажет не менее 10 часов ежедневных трансляций матчей НХЛ

В первую неделю плей-офф главный телеканал Северной Америки NBC покажет не менее 10 часов ежедневных трансляций матчей НХЛ, сообщается на официальном сайте канала.

Каждый день будет проходить шесть матчей, причём все встречи будут начинаться в разное время.



Восточная конференция: 19:00, 23:00, 03:00 мск

Западная конференция: 21:00, 01:00, 05:00 мск

В 23:00 и 01:00 должны начинаться матчи турнира за посев среди топ-4 команд из конференций.



26 июля команды НХЛ должны отправиться в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам (Эдмонтон и Торонто). Первые официальные матчи должны пройти 1 августа. Финал сезона намечен на начало октября.