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Гусев: Проскуряков получил приглашение от тренера, с которым показывал отличные результаты

Гусев: Проскуряков получил приглашение от тренера, с которым показывал отличные результаты
Хоккей / ВХЛ 0

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев объяснил расторжение контракта с голкипером Ильёй Проскуряковым, который был подписан шесть дней назад.

«Илья получил приглашение продолжить работу с тренером, под руководством которого показывал отличные результаты. У нас была договорённость, и мы не стали препятствовать. Спокойно отнеслись к его решению, селекционная работа продолжается», — цитирует Гусева пресс-служба ханты-мансийского клуба.

Последним клубом вратаря был ХК «Сочи». 33-летний Проскуряков пополнил состав «леопардов» в мае прошлого года. В сезоне-2019/2020 Илья защищал ворота «Сочи» в 18 матчах, отразив 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,36. Кроме того, в двух матчах ворота Ильи остались на замке: у вратаря «сухари» в матчах с «Торпедо» 22 февраля (1:0 ОТ) и «Спартаком» 29 декабря (1:0 ОТ).

Голкипер Проскуряков расторг контракт с «Югрой», проведя в клубе шесть дней
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