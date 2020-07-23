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Линдблом — о лечении рака: болельщики невероятно здорово меня поддержали, я тронут

Линдблом — о лечении рака: болельщики невероятно здорово меня поддержали, я тронут
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Оскар Линдблом прокомментировал подписание нового контракта с клубом «Филадельфия Флайерз». 23-летний хоккеист поставил подпись под трёхлетним соглашением, за сезон швед будет получать $ 3 млн. Напомним, недавно игрок излечился от онкологического заболевания.

«Я очень рад быть игроком „Флайерз“ в следующие три сезона. Клуб, болельщики и вся НХЛ невероятно здорово меня поддержали. Не могу дождаться момента возвращения на лёд и быть профессиональным игроком, которым я могу быть. Я хочу поблагодарить „Флайерз“ за этот шанс и с нетерпением жду дня возвращения, когда я снова смогу приносить пользу команде.

Номинация на „Мастертон Трофи“? Я очень польщён номинацией на приз, который выигрывали многие великие игроки. Поддержка болельщиков, партнёров и всего хоккейного сообщества меня невероятно тронула и, безусловно, помогла пережить трудные времена. И вернуться к моему любимому занятию», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

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