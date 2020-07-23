Маккиннон: лучшее качество Панарина — хитрость, за этим весело наблюдать

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал тот факт, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в тройку лауреатов «Харт Трофи» — приза, вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Лучшее качество Панарина — его хитрость. Я думаю, мы с ним играем в разном стиле. Он обманчиво медленно входит в зону – будто хочет сделать всё медленно. И это так трудно остановить. За этим действительно весело наблюдать. Он заслужил номинацию», — приводит слова форварда Lohud.



Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».