Гуськов: точное количество участников нового сезона МХЛ будет известно в конце июля

Вице-президент КХЛ по молодёжному хоккею Александр Гуськов рассказал о подготовке к новому сезону Молодёжной хоккейной лиги.
«Подготовка к сезону идёт в рабочем режиме. Мы не поддаёмся панике, которая касается пандемии коронавируса, и планируем начало регулярного чемпионата на начало сентября. Работы достаточно, но мы спокойно решаем все вопросы и с нетерпением ждём старта 12-го сезона МХЛ.
Точное число участников будет известно в конце июля, после заседания совета директоров Лиги. В сезоне-2020/2021 не примут участия «ОЭРДЖИ Юниор» из Пекина и «Алтай» из Усть-Каменогорска. Также у нас будет новичок, это МХК «Академия Михайлова». Все остальные команды прислали все необходимые документы для участия в сезоне», — цитирует Гуськова официальный сайт МХЛ.
- 23 июля 2020
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