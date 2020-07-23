«Северсталь» отменила тренировочный сбор в Долгопрудном

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» отменил учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Долгопрудном, информирует официальный сайт команды. Подопечные Андрея Разина продолжат тренироваться в Череповце.
Напомним, ранее тренировочный план «Северстали» выглядел так:
14.07 — 25.07 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;
27.07 — 08.08 — учебно-тренировочный сбор в Долгопрудном;
04.08 — товарищеский матч с ХК «Спартак»;
07.08 — товарищеский матч с ХК «Витязь»;
10.08 — 14.08 — Кубок Республики Башкортостан;
15.08 — 23.08 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;
24.08 — 28.08 — турнир им. Н.Г. Пучкова.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.
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