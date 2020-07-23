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«Северсталь» отменила тренировочный сбор в Долгопрудном

«Северсталь» отменила тренировочный сбор в Долгопрудном
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» отменил учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Долгопрудном, информирует официальный сайт команды. Подопечные Андрея Разина продолжат тренироваться в Череповце.

Напомним, ранее тренировочный план «Северстали» выглядел так:

14.07 — 25.07 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;

27.07 — 08.08 — учебно-тренировочный сбор в Долгопрудном;

04.08 — товарищеский матч с ХК «Спартак»;

07.08 — товарищеский матч с ХК «Витязь»;

10.08 — 14.08 — Кубок Республики Башкортостан;

15.08 — 23.08 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;

24.08 — 28.08 — турнир им. Н.Г. Пучкова.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.

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