«Северсталь» отменила тренировочный сбор в Долгопрудном

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» отменил учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Долгопрудном, информирует официальный сайт команды. Подопечные Андрея Разина продолжат тренироваться в Череповце.



Напомним, ранее тренировочный план «Северстали» выглядел так:



14.07 — 25.07 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;



27.07 — 08.08 — учебно-тренировочный сбор в Долгопрудном;



04.08 — товарищеский матч с ХК «Спартак»;



07.08 — товарищеский матч с ХК «Витязь»;



10.08 — 14.08 — Кубок Республики Башкортостан;



15.08 — 23.08 — учебно-тренировочный сбор в Череповце;



24.08 — 28.08 — турнир им. Н.Г. Пучкова.



Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.