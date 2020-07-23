Стало известно, как выглядят логотип и форма нового клуба НХЛ

Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге, получил официальное название — «Сиэтл Кракен». Также стали известны логотип и макет формы клуба.

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«Сиэтл» приняли в НХЛ 4 декабря 2018 года. 32-й клуб лиги должен начать играть с сезона-2021/2022. Изначально планировалось объявить название и эмблему команды в феврале или марте, но презентацию перенесли из-за пандемии коронавируса.



Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/2020 был досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».