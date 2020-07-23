Овечкин: ощущаю себя в хорошей форме. Жду восхитительного времени плей-офф
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о предстоящем возобновлении сезона и розыгрыше Кубка Стэнли.
«Каждая команда, каждый игрок хочет продолжить сезон ради шанса на победу. Уверен, у нас есть хорошая возможность снова выиграть кубок. Если посмотреть состав, у нас предостаточно талантливых и опытных игроков. Жду не дождусь, когда начнутся матчи.
Ощущаю себя в очень хорошей форме. Осталось только опять почувствовать шайбу и войти в ритм. Мы все соскучились по хоккею, по коллективу и очень долго ждали момента, когда можно вернуться. Даже не верится, что совсем скоро мы снова будем сражаться за Кубок Стэнли. Это самое восхитительное время», — приводит слова Овечкина Men`s Health.
- 23 июля 2020
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