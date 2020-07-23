Генменеджер «Сиэтл Кракен»: название олицетворяет связь с морем и мощь хоккея

Генеральный менеджер нового клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис прокомментировал выбор названия и логотипа клуба.



«Сиэтл — город с богатой морской историей. Название команды олицетворяет связь с морем, а также любопытство, скрывающееся за его поверхностью. Это естественная связь с Сиэтлом и северо-западным тихоокеанским побережьем. В теории, это также отражает мощь и агрессию хоккея. Будем надеяться, что эти качества будут показывать наши игроки всякий раз, когда выходят на лёд. Мне всё очень нравится.



Мы слушали болельщиков, читали форумы. Устраивали голосования. Организовывали мероприятия. Работали внутри команды, с нашими лидерами, НХЛ, местными артистами, известными экспертами, историками и теми, кто имел отношение к названию и логотипу. В конце концов, „Кракен“ стал лучшим выбором», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Новый клуб Национальной хоккейной лиги получил название «Сиэтл Кракен»