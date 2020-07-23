Овечкин: для меня вопрос о продолжении сезона даже не стоял. Мне не хватает хоккея

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о формате плей-офф, когда 24 клубам придётся проводить все матчи в двух городах и строго соблюдать карантин вне льда.



«Будет непросто провести такое длительное время вне семьи, но жена понимает, как мне не хватает хоккея. Она была готова принять любое мое решение, но для меня вопрос, продолжать сезон или нет, даже не стоял.



Игра с сыном Сергеем? Это наше с ним любимое занятие — брать в руки клюшки и гонять ими что угодно. Часто показываю ему, как нужно работать с шайбой. Он смотрит, смеётся, потом берёт клюшку, пытается повторить, тут же теряет равновесие, падает, и у него настроение кардинально меняется. Это довольно забавно», — приводит слова Овечкина Men`s Journal.

«Вашингтон» провёл двусторонний матч. Овечкин забил с передачи Кузнецова