Грин: если «Ванкувер» выиграет первый раунд, Бёзер точно себя проявит

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал перетасовку звеньев команды.



«Так можно всех взбодрить, изменить интенсивность занятий. К тому же Петтерссон и Бёзер хорошо понимали друг друга в прошлом сезоне. Мне кажется, им нравится играть вместе. Они здорово работают на тренировке. Не думаю, что сочетания в тройках так уж важны. Хорошие хоккеисты всегда останутся таковыми. Бёзер помогает играть Петтерссону. Если надо, поможет и Хорвату. Чем сильнее он играет, тем лучше его партнёрам.



Если выиграем этот раунд, а затем и остальные серии, Бёзер точно проявит себя в них. Сейчас он выглядит лучше, чем в этом и прошлом сезонах. Не буду требовать от него голов. Хочу, чтобы он показал, на что способен. Пока все указывает на то, что у него это получится», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.