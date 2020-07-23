Грин: если «Ванкувер» выиграет первый раунд, Бёзер точно себя проявит

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал перетасовку звеньев команды.
«Так можно всех взбодрить, изменить интенсивность занятий. К тому же Петтерссон и Бёзер хорошо понимали друг друга в прошлом сезоне. Мне кажется, им нравится играть вместе. Они здорово работают на тренировке. Не думаю, что сочетания в тройках так уж важны. Хорошие хоккеисты всегда останутся таковыми. Бёзер помогает играть Петтерссону. Если надо, поможет и Хорвату. Чем сильнее он играет, тем лучше его партнёрам.
Если выиграем этот раунд, а затем и остальные серии, Бёзер точно проявит себя в них. Сейчас он выглядит лучше, чем в этом и прошлом сезонах. Не буду требовать от него голов. Хочу, чтобы он показал, на что способен. Пока все указывает на то, что у него это получится», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
- 24 июля 2020
-
00:42
- 23 июля 2020
-
23:59
-
23:16
-
22:44
-
22:18
-
22:02
-
21:38
-
21:25
-
20:59
-
20:17
-
19:46
-
19:34
-
19:18
-
19:10
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
17:32
-
17:06
-
16:30
-
16:20
-
16:01
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:28
-
14:02
-
13:55
-
13:26
-
13:06
-
12:55
-
12:10
-
12:03
-
11:40
-
11:16