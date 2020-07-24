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Панарин возглавил рейтинг лучших левых нападающих в плей-офф. Овечкин — второй

Панарин возглавил рейтинг лучших левых нападающих в плей-офф. Овечкин — второй
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт НХЛ составил рейтинг лучших левых нападающих среди команд, которые принимают участие в Кубке Стэнли.

Лидером по этому показателю стал российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Второе место занял ещё один россиянин Александр Овечкин, который выступает в «Вашингтон Кэпиталз». Замкнул лидирующую тройку форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан. В топ-5 также входят нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель и форвард «Флорида Пэнтерз» Джонатан Юбердо.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/2020 был досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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