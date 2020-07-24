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Вице-президент «Сиэтла»: «Кракен» – броское название. Хотели, чтобы оно стало хоккейным

Вице-президент «Сиэтла»: «Кракен» – броское название. Хотели, чтобы оно стало хоккейным
Хоккей / НХЛ 0

Вице-президент «Сиэтла» по маркетингу Хайди Деттмер поделилась мнением о выборе клубом названия «Кракен».

«У нас было около 1200 названий. Честно говорю, мы изучали каждое, прислушивались к мнению болельщиков. Так стали определяться фавориты. Название по-настоящему смелое и броское. Мы хотели, чтобы в нём были благородные нотки, чтобы оно зазвучало, стало хоккейным, чтобы хоккеисты с гордостью носили на груди эту эмблему. Поэтому мы решили придать ей классический вид. Все это мы учитывали в процессе работы.

Мы проводили исследования, спрашивая себя, выделяется ли этот вариант, отражает ли он то, что мы хотим в него вложить. А ещё люди из аdidas говорили, что название команды должно хорошо и достойно смотреться на Кубке Стэнли», – цитирует Деттмер пресс-служба НХЛ.

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