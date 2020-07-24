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Быков — о 2004 годе: Гинер пригласил на собеседование и предложил возглавить ЦСКА

Быков — о 2004 годе: Гинер пригласил на собеседование и предложил возглавить ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, как в 2004 году возглавил хоккейный клуб ЦСКА.

«Хоккейное ремесло — очень интересное дело. Не всегда выдающийся игрок может стать хорошим тренером. Для меня первостепенно было попробовать, понять, моя ли эта стезя, нравится ли мне эта профессия. В первые годы я прошёл в клубе все ступени, начиная от детских и юношеских до первой команды, после чего Евгений Гинер меня пригласил на собеседование и предложил возглавить ЦСКА. Но мне важно было понять, могу ли я что-то передать, захватила ли меня эта профессия. Потом как снежный ком это всё втянуло в себя.

Что касается Хомутова, то я не скажу, что тренерская работа — это не его, в силу того, что он сейчас продолжает тренировать в Швейцарии. Но у меня не было такого момента, что мне эта профессия надоела. Мне важны взаимоотношения людей, в первую очередь в тренерском штабе. Не было ощущения, что надо вернуться. Я вернулся в Швейцарию чисто по семейным обстоятельствам», — цитирует Быкова ТАСС.

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