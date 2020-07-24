Капитан «Коламбуса» Фолиньо: в команде нельзя всё изменить, просто нажав на кнопку

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился ожиданиями от предстоящей команде серии плей-ин с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Ребята понимают, что время идёт. 26 июля мы улетаем в Торонто. Мы знаем, что уровень борьбы будет очень высоким. Мне нравится то, что я увидел. Мне кажется, что все в отличной форме. Что касается ощущения игры, шайбы – это придёт.



Мы движемся в правильном направлении, поэтому я не переживаю. Все понимают, что в команде нельзя всё изменить, просто нажав на кнопку. Заметно, что ребята настраиваются. Они знают, что должны готовиться. Это происходит в каждой команде», – цитирует Фолиньо пресс-служба НХЛ.

Ранее главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что недоволен готовностью ряда игроков команды к матчам квалификации Кубка Стэнли.