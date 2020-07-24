Стало известно обновлённое расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open

ХК «Сочи» обнародовал обновлённое расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Турнир состоится в Сочи на ледовой арене «Шайба» с 4 по 8 августа, в нём примут участие четыре команды: «Сочи», СКА, олимпийская сборная России (U20) и «Локомотив». Турнир пройдёт без зрителей на трибунах.

Изначально в предсезонном турнире должны были принять участие пять команд. Однако хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open после выявления коронавируса в команде.

Расписание матчей:



4 августа, вторник

15:00 (мск). «Сочи» – олимпийская сборная России (U20)

19:00. СКА – «Локомотив»



5 августа, среда

15:00. «Сочи» – «Локомотив»



6 августа, четверг

17:00. СКА – олимпийская сборная России (U20)



7 августа, пятница

15:00. Олимпийская сборная России (U20) – «Локомотив» 19:00. «Сочи» – СКА



8 августа, суббота

13:00. Матч за третье место

17:00. Финал.