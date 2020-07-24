Стало известно обновлённое расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open

ХК «Сочи» обнародовал обновлённое расписание предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Турнир состоится в Сочи на ледовой арене «Шайба» с 4 по 8 августа, в нём примут участие четыре команды: «Сочи», СКА, олимпийская сборная России (U20) и «Локомотив». Турнир пройдёт без зрителей на трибунах.
Изначально в предсезонном турнире должны были принять участие пять команд. Однако хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open после выявления коронавируса в команде.
Расписание матчей:
4 августа, вторник
15:00 (мск). «Сочи» – олимпийская сборная России (U20)
19:00. СКА – «Локомотив»
5 августа, среда
15:00. «Сочи» – «Локомотив»
6 августа, четверг
17:00. СКА – олимпийская сборная России (U20)
7 августа, пятница
15:00. Олимпийская сборная России (U20) – «Локомотив» 19:00. «Сочи» – СКА
8 августа, суббота
13:00. Матч за третье место
17:00. Финал.
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