Быков: Путин — великий человек и спортсмен, который приносит большую пользу нашей Родине

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, когда последний раз общался с президентом России Владимиром Путиным.

«По телефону говорили один раз. Это было, когда Владимир Владимирович через меня поздравил всю команду в 2008 году с золотом Квебека. Это был звонок прямо на лёд, где мы делали фото чемпионов.



А вживую — после первенств мира, когда мы обсуждали уровень и выступление сборной России. Путин — великий человек и спортсмен, который приносит большую пользу нашей Родине. Он очень много помогает спорту, в частности хоккею», — приводятся слова Быкова на сайте «Матч ТВ».

В 2008 году сборная России выиграла чемпионата мира в Квебеке. В решающем матче подопечные Быкова переиграли команду Канады (5:4 ОТ).