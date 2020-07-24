Быков: Путин — великий человек и спортсмен, который приносит большую пользу нашей Родине
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, когда последний раз общался с президентом России Владимиром Путиным.
«По телефону говорили один раз. Это было, когда Владимир Владимирович через меня поздравил всю команду в 2008 году с золотом Квебека. Это был звонок прямо на лёд, где мы делали фото чемпионов.
А вживую — после первенств мира, когда мы обсуждали уровень и выступление сборной России. Путин — великий человек и спортсмен, который приносит большую пользу нашей Родине. Он очень много помогает спорту, в частности хоккею», — приводятся слова Быкова на сайте «Матч ТВ».
В 2008 году сборная России выиграла чемпионата мира в Квебеке. В решающем матче подопечные Быкова переиграли команду Канады (5:4 ОТ).
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