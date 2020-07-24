Паре: Мозякин, Зарипов и Доус — лучшие игроки в КХЛ

Канадский форвард минского «Динамо» Франсис Паре рассказал, кого из хоккеистов считает лучшими игроками в КХЛ.
«Первые два, которые приходят на ум, — это Мозякин и Зарипов. Они удивительны. Прежде всего как люди. Они мало говорят, но как только они что-то говорят, это становится значимым и весомым в раздевалке. Я бы сказал, что из иностранцев Найджел Доус один из самых крутых. Я провёл с ним немало времени, и то, как он подходит к делу — даже в его возрасте, — просто невероятно. Иногда вы приходите рано утром и думаете, что будете первым в раздевалке. Но нет — Доузи уже в спортзале и весь в поту. Он крутит велосипед по 30-40 минут. Он заботится о своём теле, и неудивительно, что он показывает такой хоккей.
Когда я возвращаюсь домой, пытаюсь объяснить своим друзьям в Монреале и Квебеке, что это те три парня, которых я считаю лучшими в лиге. В тот год, когда мы выиграли Кубок Гагарина, Мозякин был невероятен. Я никогда не видел, чтобы игрок так доминировал в игре, и мы играли с очень хорошими командами в плей-офф. Он был просто недосягаем, никто не был даже близко рядом с ним. И по сей день, пять или шесть лет спустя, он всё ещё самый впечатляющий игрок, которого я видел во время плей-офф», — цитирует Паре клубная пресс-служба.
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