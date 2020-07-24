Быков — о 3:7 на ОИ-2010: матч с канадцами никого не красит, меня в первую очередь

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков вспомнил о четвертьфинальном матче со сборной Канады (3:7) Олимпиады-2010 в Ванкувере. Специалист прокомментировал критику в свой адрес, что тренерский штаб россиян был недоукомплектован.

«Я сейчас смотрю на некоторые команды – там такой расширенный тренерский штаб, что я иногда пугаюсь. Знать всё одному или двум сложно, но расширять ради расширения – это как набирать штаб функционеров для того, чтобы просто пилить бюджет и пускать пыль в глаза. Я не сторонник этого. Пусть мне докажут плюсы этого искусственного расширения. Есть тренеры для защитников, нападающих. Скоро мы уже начнём нанимать тренеров для тренера, психолога для тренера.



Матч с канадцами никого не красит, меня в первую очередь. Это до сих пор заноза. Мы не смогли добиться психологического настроя и того вдохновения и воодушевления в команде, которые помогли бы победить. Конечно, эта заноза вызвала критику, мил всем не будешь. Ясно, что нужно было ожидать этого удара. Я всегда прикрывал и буду прикрывать свою команду, брать удар на себя. Но вся эта критика иногда необоснованна. Нужно основное брать, а остальное пропускать мимо ушей, включать тоннель. Я научился включать тоннель и смотреть на мир другими глазами», — цитирует Быкова ТАСС.