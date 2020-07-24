Тэйвз опроверг информацию, что он голосовал против плана возобновления сезона НХЛ

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз опроверг информацию, что голосовал против плана возобновления сезона НХЛ и нового коллективного соглашения.
Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Чикаго» и «Каролина Харрикейнз» стали единственными командами, не поддержавшими эти договоренности при голосовании членов исполнительного совета профсоюза.
«Я не знаю, откуда он это взял. Может быть, из-за чьих-то слов у него создалось такое впечатление. Я буду совершенно честен. Не знаю, насколько сильно я хочу объяснять почему, но я не был одним из тех, кто голосовал против. Я проголосовал за. Я хотел, чтобы ребята из нашей команды узнали, что происходит, и приняли собственное решение. Но в глубине души я хотел, чтобы парни поддержали план. Вот моя позиция», – цитирует Тэйвза Chicago SunTimes.
Представителем «Блэкхоукс» выступает Тэйвз, «Каролины» – форвард Джордан Мартинук. При этом «Харрикейнз» вместе с «Тампой» ранее действительно проголосовали против плана провести плей-офф с участием 24 команд.
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