Сушинский: мне в «Авангарде» понизили зарплату на 50%. Я согласился, но это не помогло

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал официальное расставание с клубом.
«В ходе переговоров с «Авангардом» о новом трудовом договоре мне понизили зарплату на 50%. Я согласился, но это не помогло, контракт всё равно не был заключён. Управленческая структура клуба выглядит запутанной? Я-то знаю, кто и чем там занимается, но сейчас меня в управленческой структуре нет.
Какие были мысли, когда «Авангард» ответил неожиданным пресс-релизом, что я не работаю в клубе? Я думал, что работаю и буду работать. Было понятно, что меня не хотят, но я не думал, что всё произойдёт так быстро.
Я читал интервью со Свеном Андригетто в швейцарской прессе, но не считаю, что тут есть тенденция вместе с моим случаем — дескать, руководство «Авангарда» вынуждает людей уходить самих, понижая зарплату и обещая отправить в фарм-клуб. Там, скорее всего, был просто переговорный процесс.
Как я чувствую себя после случившегося? Да отлично всё!» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
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