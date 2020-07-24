Кадейкин: у каждого тренера своё видение, поэтому подстраиваемся под новые требования

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.

«Входим в рабочий режим: вкатываемся понемногу и вспоминаем подзабытые навыки. Уже неделю откатались, нагрузки даются легче. Самое главное, что все здоровы, и хотелось бы, чтобы всё шло по плану и нам ничего не помешало подготовиться к сезону.

Сейчас идёт достаточно интенсивный процесс подготовки, всё очень быстро, на высоких скоростях, приближенных к игре. Так что, в какой-то мере, привыкаем и к этому. Понятно, что у каждого тренера своё видение, поэтому мы подстраиваемся под новые требования.

Прошлый сезон, можно сказать, был переходным – мы играли и на финской площадке, и на «канадке», поэтому для нас такой вариант не является неожиданным и чем-то новым. Да, хоккей будет более интенсивный и вертикальный, и это, конечно, потребует привыкания», — цитирует Кадейкина пресс-служба уфимского клуба.