Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кадейкин: у каждого тренера своё видение, поэтому подстраиваемся под новые требования

Кадейкин: у каждого тренера своё видение, поэтому подстраиваемся под новые требования
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.

«Входим в рабочий режим: вкатываемся понемногу и вспоминаем подзабытые навыки. Уже неделю откатались, нагрузки даются легче. Самое главное, что все здоровы, и хотелось бы, чтобы всё шло по плану и нам ничего не помешало подготовиться к сезону.

Сейчас идёт достаточно интенсивный процесс подготовки, всё очень быстро, на высоких скоростях, приближенных к игре. Так что, в какой-то мере, привыкаем и к этому. Понятно, что у каждого тренера своё видение, поэтому мы подстраиваемся под новые требования.

Прошлый сезон, можно сказать, был переходным – мы играли и на финской площадке, и на «канадке», поэтому для нас такой вариант не является неожиданным и чем-то новым. Да, хоккей будет более интенсивный и вертикальный, и это, конечно, потребует привыкания», — цитирует Кадейкина пресс-служба уфимского клуба.

Лямся: в штабе «Салавата» четыре сильных тренера. Очень рассчитываю на своих помощников
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020